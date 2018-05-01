Туфли от дизайнера из Книги рекордов Гиннесса представит выставка в Историческом музее Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси приглашает на экспозицию "Под туфелькой у Музы. Из истории обуви", которая откроется 7 мая, сообщили БЕЛТА в музее.

На выставке представлены современные образцы дизайнерской мысли. Впервые в Минске - фантастические туфли Леди Гага и другие необычные вещи, созданные рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, известным дизайнером Янжем Недвецким. Можно будет увидеть эксклюзивную коллекцию, пошитую вручную для проекта "Под туфелькой у Музы" мастерами компании Studio Sutoria, авторскую валяную обувь Юлии Чернякович, интересные образцы коллекции "Красота ХХ века" белорусского стилиста Татьяны Анюковой, обувь для игры в боулинг.

Экспозиция "Под туфелькой у Музы" расскажет также об обуви, которую носили в Беларуси на протяжении XX века. Фондовые коллекции Национального исторического музея и его филиалов полны редкими экземплярами: от лаптей и валенок до бальных туфель.

История обуви насчитывает 30 000 лет. Она видоизменялась вместе с потребностями общества, показывала принадлежность хозяина к определенному социальному классу, отражала его благосостояние. У каждой эпохи своя пара башмачков. Обувь продолжает играть важную роль в имидже любого человека, вне зависимости от того, следует он за модой или нет.

Экспозиция будет доступна для посещения с 7 мая по 10 июня.-0-