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Тульский академический театр драмы приехал с гастролями в Минск

Культура 13.03.2018 | 16:40
Во время спектакля "Женское постоянство". Фото Белорусского государственного академического музыкального театра
Во время спектакля "Женское постоянство". Фото Белорусского государственного академического музыкального театра

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тульский академический театр драмы гастролирует в Минске с 13 по 18 марта. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, где пройдут гастроли одного из старейших театров России, это его четвертая встреча с минскими зрителями.

Откроются гастроли 13 и 14 марта комедией по пьесе Уильяма Сомерсета Моэма "Женское постоянство". Спектакль прошел более ста раз с неизменными аншлагами и восторгом публики, так как "Женское постоянство" посвящено одной из насущных тем всех времен - взаимоотношениям мужчины и женщины.

В гастрольной афише 15 и 16 марта лирическая комедия по пьесе Александра Афиногенова в авторской версии Родиона Овчинникова "Машенька". В один из дней в дверь квартиры академика Петра Михайловича позвонила внучка, которая приехала к нему жить. С Машенькой в академически размеренное существование Петра Михайловича ворвалась жизнь с ее восторгами, огорчениями, радостями, смехом, упрямством, слезами. В роли академика Окаемова выступает корифей тульской сцены - народный артист России Борис Заволокин.

Завершит гастроли 17 и 18 марта музыкальная комедия по оперетте Исаака Дунаевского "Белая акация". Для маленьких зрителей в эти дни состоится спектакль "Привидение с мотором" по мотивам повестей Астрид Линдгрен о Малыше и Карлсоне.

Тульскому театру уже 240 лет. Среди зрителей театра в разные времена были императрица Екатерина II, поэт Василий Жуковский, писатели Михаил Салтыков-Щедрин, почетные граждане города - меценаты и покровители, любители изящного искусства.

Белорусский государственный академический музыкальный театр в свою очередь с 13 по 18 марта представит тульской публике балеты "Клеопатра" и "Вишневый сад", мюзикл "Тристан и Изольда", оперетту "Летучая мышь", гала-концерт и мюзикл для детей "Летучий корабль".-0-

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Теги
Минск, Россия, театр
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