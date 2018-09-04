Туристический маршрут по киноместам разрабатывают в Минске

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрабатывается туристический маршрут по киноместам Минска, сообщил журналистам генеральный директор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вместе с турагентством мы прорабатываем маршрут. Гости будут заезжать в Музей истории кино, в Национальный исторический музей, с которым мы будем активно сотрудничать, на киностудию, натурную площадку, места, которые связаны со съемками значимых фильмов, а также людьми кино", - сказал Владимир Карачевский.

Планируется, что маршрут будет доступен уже этой осенью, для журналистов его презентация предполагается в ноябре.-0-