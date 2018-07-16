Творческие вечера белорусских писателей пройдут в регионах России

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионах России пройдут творческие вечера белорусских писателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель аппарата Общественной палаты Союзного государства Александр Ольшевский.

По словам Александра Ольшевского, очень важно привозить белорусских писателей не только в Москву, но и в российские регионы. "Сейчас запланированы несколько творческих вечеров в Москве, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Владивостоке. Первые пройдут в августе-сентябре. Причем белорусских литераторов очень хотят видеть на площадках наших государственных органов. Их приглашают в Госдуму, Совет Федерации, к ветеранам, офицерам", - добавил он.

Белорусские литераторы стали выступать и на российском телевидении. В программе "Высшая школа" на телеканале "Просвещение" уже принял участие белорусский писатель Анатолий Андреев. "Творчество белорусских авторов доброе, светлое. Эти произведения как никогда актуальны для сегодняшней России, которой не хватает целостной составляющей, общих национальных идей. Поэтому важно показывать, что есть такие произведения у наших современников", - рассказал руководитель аппарата Общественной палаты Союзного государства.

Кроме того, Александр Ольшевский отметил важность совместных литературных конкурсов, которые планируется проводить на постоянной основе. Он высоко оценил литературно-художественный, духовно-просветительный, научный журнал Союза писателей Союзного государства "Белая вежа", на страницах которого печатаются литераторы двух стран. В сентябре будут подведены итоги конкурса "Гражданские символы Союзного государства". Всего за последний год под эгидой Общественной палаты Союзного государства запущено в реализацию более 70 проектов.

Сегодня в Доме литератора проходит заседание круглого стола, посвященное сотрудничеству Союза писателей Беларуси и Общественной палаты Союзного государства в области литературы. -0-