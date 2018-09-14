Творческий проект о москвичах и белорусах пройдет 17-23 сентября в Минске

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческий проект "Культурная дипломатия. Москвичи в Беларуси, белорусы в Москве" пройдет 17-23 сентября в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном историческом музее Беларуси, который стал одним из организаторов проекта.

Проект объединит три программы: выставочную, образовательную и творческую.

Выставочная часть проекта - экспозиция работ минских и московских художников "Минск - Москва: живопись дружбы" - откроется 18 сентября в Доме Москвы. Кроме этой площадки она развернется и в художественной галерее "Университет культуры", а также Музее истории театральной и музыкальной культуры.

Будут представлены картины таких известных белорусских художников, как Василий Костюченко, Леонид Гомонов, Валерий Слаук, Григорий Иванов, Леонид Хоботов, Оксана Аракчеева, Надежда Бука, Василий Пешкун, Анна Силивончик. В экспозицию также войдут произведения российских авторов Андрея Очнева, Валентина Чопыка, Василия Худякова, Елены Хайловой, Татьяны Холево и других.

Пройдут также мастер-классы и творческие встречи. Художники двух столиц продемонстрируют актуальное искусство своих городов. Благодаря проекту зрители смогут сравнить художественное мастерство авторов, проанализировать особенности белорусской и российской школ изобразительного искусства, лично познакомиться с некоторыми художниками.

Организаторы проекта - департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский центр международного сотрудничества, Дом Москвы в Минске, Национальный исторический музей Беларуси при содействии Белорусского государственного университета культуры и искусств, редакции газеты "Літаратура і мастацтва" и Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".-0-