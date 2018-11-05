У поклонников детского "Евровидения" есть возможность увидеть шоу дважды

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У поклонников международного детского конкура песни "Евровидение-2018" есть возможность увидеть шоу дважды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"До главного музыкального события года остался 21 день. У поклонников детского конкурса песни есть уникальная возможность увидеть грандиозное шоу дважды. Первый раз - на генеральной репетиции 24 ноября в "Минск-Арене". Это абсолютно зеркальный финалу концерт в режиме прямого эфира, когда своих фаворитов будет выбирать жюри конкурса. А на следующий день, 25 ноября, можно увидеть телетрансляцию гала-концерта и узнать результаты голосования в эфире каналов Белтелерадиокомпании", - рассказали в пресс-службе.

К слову, в течение октября были раскуплены все билеты на главное шоу конкурса. В наличии осталось совсем немного билетов в зрительный зал "Минск-Арены" на генеральную репетицию, поэтому поклонникам "Евровидения" стоит поспешить. Билеты можно приобрести на сайте медиахолдинга tvr.by в разделе детское "Евровидение-2018", а также на сайтах BуСard и в кассах столицы.

Организатором и координатором всех мероприятий международного детского конкура песни "Евровидение-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза (ЕВС). -0-