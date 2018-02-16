Участника "Евровидения-2018" сегодня выберут в Беларуси

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участника международного конкурса песни "Евровидение-2018" сегодня выберут в Беларуси. Интрига национального отборочного тура разрешится поздно вечером в прямом телеэфире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Финальное шоу начнется в 22.15 и будет транслироваться на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24", в онлайн-режиме на сайте медиахолдинга tvr.by, также прямую трансляцию концерта будет вести радиостанция "Радиус FM".

На финишную прямую вышли 10 конкурсантов, которые выступят в следующем порядке: 1.Adagio с песней "Ты і я", 2.Alekseev с "Forever", 3.Shuma с композицией "Хмаркі", 4.Napoli представит "Chasing Rushes", 5.Анастасия Малашкевич - "World on Fire", 6.Гюнешь - "I won't Cry", 7."Радиоволна" с песней "Subway Lines", 8.Alen Hit - "I don't Care", 9.Lexy Weaver - "Ain't You", 10.Кирилл Гуд выступит с "Deja Vu".

По словам организаторов, телезрителей и гостей в студии ожидает много сюрпризов, начиная от качества картинки до интересных графических решений, которые впечатлят аудиторию.

В большом концерте помимо финалистов примут участие специальные гости, среди которых - группа NaviBand, представлявшая Беларусь на конкурсе "Евровидение-2017", а также Виолетта Багинская, Angelina Pipper, Иван Здонюк, Анжелика Пушнова, Елизавета Муравьева, Июль, Michael Soul, трио "Беатрис".

Ведущими гала-концерта станут Ольга Рыжикова и Тео.

Официальный представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2018" будет определен голосованием телезрителей и профессионального жюри по классической формуле 50x50.

По традиции победитель получит специальную награду - стилизованное евровизионное сердце, изготовленное по заказу Белтелерадиокомпании стеклозаводом "Неман". Призы и подарки для победителя и финалистов подготовили и другие спонсоры проекта.

Организацию национального отборочного тура и дальнейшую подготовку белорусского участника к международному конкурсу песни "Евровидение-2018" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-