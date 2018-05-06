Участники "Евровидения-2018" пройдут по синей дорожке на церемонии открытия

6 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Участники международного конкурса песни "Евровидение-2018" пройдут по синей дорожке во время церемонии открытия, которая состоится сегодня в Лиссабоне (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для церемонии выбран Музей МААТ - Музей искусств, архитектуры и технологий, который открыт в октябре 2016 года. Это современное эффектное здание на набережной исторического района Белен - прокатившаяся по берегу волна. Особенность архитектурного сооружения - пешеходная крыша, откуда открывается прекрасный вид на Лиссабон и реку Тежу. Авторство перевоплощения бывшей электростанции в Музей МААТ принадлежит британскому архитектору Аманде Ливит и ее бюро.

Конкурсанты из 43 стран, в числе которых и представитель Беларуси ALEKSEEV, пройдут по набережной, устланной синей дорожкой. Организаторы заменили ею традиционную красную дорожку, объяснив это необходимостью соответствовать теме и слогану - "All Aboard!" ("Все на борт!").

Церемония открытия даст старт завершающему этапу евронедели: 7 мая пройдут репетиции первого полуфинала, а уже 8 мая станет известна первая десятка финалистов по его итогам. Представитель Беларуси будет бороться в первом полуфинале за право выйти на конкурсную сцену еще раз 12 мая. Конкуренцию ему составят музыканты из 18 стран.

Для европейской аудитории ALEKSEEV (Никита Алексеев) исполнит песню на английском "Forever" ("Навсегда"). Авторы музыки К. Павлов, М. Кошевой, слова Е. Матюшенко. Артист выступит под номером 8.

Беларусь принимает участие в самом популярном песенном шоу Европы в 15-й раз.-0-