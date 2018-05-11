Участники финала "Евровидения-2018" в Лиссабоне

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне. Финал, в котором примут участие 26 конкурсантов состоится 12 мая. Представляем вам всех участников этого этапа в порядке выступления.
Подробная информация об участнике Melovin
Подробная информация об участнике Альфред Гарсия и Амайя Ромеро
Подробная информация об участнике Леа Сирк
Подробная информация об участнике Ева Засимаускайте
Подробная информация об участнике Сезар Семпсон
Подробная информация об участнике Элина Нечаева
Подробная информация об участнике Александр Рыбак
Подробная информация об участнике Клаудия Паскаль
Подробная информация об участнике SuRie
Подробная информация об участнике Саня Илич и Балканика
Подробная информация об участнике Михаэль Шульте
Подробная информация об участнике Евгент Бушпепа
Подробная информация об участнике Madame Monsieur
Подробная информация об участнике Миколас Йозеф
Подробная информация об участнике Rasmussen
Подробная информация об участнике Джессика Маубой
Подробная информация об участнике Саара Аалто
Подробная информация об участнике Equinox
Подробная информация об участнике DoReDos
Подробная информация об участнике Бенджамин Ингроссо
Подробная информация об участнике AWS
Подробная информация об участнике Нетта Барзилай
Подробная информация об участнике Уэйлон
Подробная информация об участнике Райан О'Шонесси
Подробная информация об участнике Элени Фурейра
Подробная информация об участнике Эрмал Мета и Фабрицио Моро
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