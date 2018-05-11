Участники финала "Евровидения-2018" в Лиссабоне

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне. Финал, в котором примут участие 26 конкурсантов состоится 12 мая. Представляем вам всех участников этого этапа в порядке выступления.

1. Melovin с песней "Under the Ladder" (Украина)

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2. Альфред Гарсия и Амайя Ромеро с песней "Tu canción" (Испания)

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3. Леа Сирк с песней "Hvala, ne" (Словения)

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4. Ева Засимаускайте с песней "When We're Old" (Литва)

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5. Сезар Семпсон с песней "Nobody But You" (Австрия)

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6. Элина Нечаева с песней "La Forza" (Эстония)

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7. Александр Рыбак с песней "That's How You Write А Song" (Норвегия)

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8. Клаудия Паскаль с песней "O jardim" (Португалия)

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9. SuRie с песней "Storm" (Великобритания)

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10. Саня Илич и Балканика с песней "Nova deca" (Сербия)

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11. Михаэль Шульте с песней "You Let Me Walk Alone" (Германия)

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12. Евгент Бушпепа с песней "Mall" (Албания)

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13. Madame Monsieur с песней "Mercy" (Франция)

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14. Миколас Йозеф с песней "Lie to Me" (Чехия)

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15. Rasmussen с песней "Higher Ground" (Дания)

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16. Джессика Маубой с песней "We Got Love" (Австралия)

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17. Саара Аалто с песней "Monsters" (Финляндия)

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18. Equinox с песней "Bones" (Болгария)

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19. DoReDos с песней "My Lucky Day" (Молдова)

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20. Бенджамин Ингроссо с песней "Dance You Off" (Швеция)

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21. AWS с песней "Viszlát nyár" (Венгрия)

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22. Нетта Барзилай с песней "Toy" (Израиль)

Подробная информация об участнике Нетта Барзилай

23. Уэйлон с песней "Outlaw in 'Em" (Нидерланды)

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24. Райан О'Шонесси c песней "Together" (Ирландия)

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25. Элени Фурейра с песней "Fuego" (Кипр)

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26. Эрмал Мета и Фабрицио Моро с песней "Non mi avete fatto niente" (Италия)

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