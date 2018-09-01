Участники "Іванаўскіх чытанняў" обсуждают развитие туризма на основе богатых традиций Полесья

1 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. Богатству исторического и культурного наследия Ивановского района посвящена республиканская научно-практическая конференция "Іванаўскія чытанні". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук академик Александр Локотко.

"Иваново - древний город, бывший Янов-Полесский. Из этих мест родом Наполеон Орда, широко известен агрогородок Мотоль с его "Мотальскімі прысмакамі" и музеем хлеба, из деревни Достоево ведут корни рода Ф.М. Достоевского, богат район памятниками деревянного зодчества. Хотелось бы обратить внимание, что Ивановщина, как и соседние районы, отличается оригинальным полесским говором. Поэтому здесь, как нигде, актуальны разговоры про особенности, богатство и разнообразие белорусского языка и письменности. Обстоятельно обсудим, как это наследие популяризировать, привлечь к нему внимание туризма", - подчеркнул Александр Локотко. Край известен оговскими куфрами, мотольскими кожухами, традициями ткачества.

Во время Дня письменности традиционно проводится республиканская научно-практическая конференция. В этом году мероприятие получило название "Іванаўскія чытанні". Ученые с разных уголков Беларуси, работники культуры, творческая интеллигенция, молодежь собрались вместе, чтобы поговорить о богатом наследии Ивановского края.

Александр Локотко подчеркнул важность проведения Дней письменности в небольших городах. "Символично такой разговор вести в Год малой родины. Из особенностей небольших городов сплетается, напоминающее разноцветный ковер, полотно нашего наследия, национальных историко-культурных ценностей", - резюмировал академик.-0-