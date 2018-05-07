Участники первого полуфинала "Евровидения-2018"

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне. Первый полуфинал, в котором примут участие 19 конкурсантов, в том числе, представитель Беларуси, состоится 8 мая. Представляем вам всех участников этого этапа в порядке выступления.
Подробная информация об участнике Айсель Мамедова.
Подробная информация об участнике Ари Оулавссон.
Подробная информация об участнике Евгент Бушпепа.
Подробная информация об участнике SENNEK.
Подробная информация об участнике Миколас Йозеф.
Подробная информация об участнике Ева Засимаускайте
Подробная информация об участнике Нетта Барзилай
Подробная информация об участнике ALEKSEEV
Подробная информация об участнике Элина Нечаева
Подробная информация об участнике Equinox
Подробная информация об участнике Eye Cue
Подробная информация об участнике Франка Бателич
Подробная информация об участнике Сезар Семпсон
Подробная информация об участнике Джанна Терзи
Подробная информация об участнике Саара Аалто
Подробная информация об участнике Севак Ханагян
Подробная информация об участнике Zibbz
Подробная информация об участнике Райан О'Шонесси
Подробная информация об участнике Элени Фурейра
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4213 BYN
|2.403 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.0234 BYN
|2.015 BYN
|2.02 BYN
|RUB
|3.199 BYN
|3.205 BYN
|3.215 BYN