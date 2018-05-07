Участники первого полуфинала "Евровидения-2018"

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне. Первый полуфинал, в котором примут участие 19 конкурсантов, в том числе, представитель Беларуси, состоится 8 мая. Представляем вам всех участников этого этапа в порядке выступления.

1. Айсель Мамедова с песней "X My Heart" (Азербайджан)

Подробная информация об участнике Айсель Мамедова.

2. Ари Оулавссон с песней "Our Choice" (Исландия)

Подробная информация об участнике Ари Оулавссон.

3. Евгент Бушпепа с песней "Mall" (Албания)

Подробная информация об участнике Евгент Бушпепа.

4. SENNEK с песней "A Matter of time" (Бельгия)

Подробная информация об участнике SENNEK.

5. Миколас Йозеф с песней "Lie to Me" (Чехия)

Подробная информация об участнике Миколас Йозеф.

6. Ева Засимаускайте с песней "When We're Old" (Литва)

Подробная информация об участнике Ева Засимаускайте

7. Нетта Барзилай с песней "Toy" (Израиль)

Подробная информация об участнике Нетта Барзилай

8. ALEKSEEV с песней "Forever" (Беларусь)

Подробная информация об участнике ALEKSEEV

9. Элина Нечаева с песней "La Forza" (Эстонию)

Подробная информация об участнике Элина Нечаева

10. Equinox с песней "Bones" (Болгария)

Подробная информация об участнике Equinox

11. Eye Cue с песней "Lost And Found" (Македония)

Подробная информация об участнике Eye Cue

12. Франка Бателич с песней "Crazy" (Хорватия)

Подробная информация об участнике Франка Бателич

13. Сезар Семпсон с песней "Nobody But You" (Австрия)

Подробная информация об участнике Сезар Семпсон

14. Джанна Терзи с песней "Oniro Mou" (Греция)

Подробная информация об участнике Джанна Терзи

15. Саара Аалто с песней "Monsters" (Финляндия)

Подробная информация об участнике Саара Аалто

16. Севак Ханагян с песней "Qami" (Армения)

Подробная информация об участнике Севак Ханагян

17. Zibbz с песней "Stones" (Швейцария)

Подробная информация об участнике Zibbz

18. Райан О'Шонесси c песней "Together" (Ирландия)

Подробная информация об участнике Райан О'Шонесси

19. Элени Фурейра с песней "Fuego" (Кипр)

Подробная информация об участнике Элени Фурейра