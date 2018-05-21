Участники пленэра в Витебске заложат японский сад

21 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Третий лэнд-арт-пленэр "Северный ветер" пройдет в Витебске 26-27 мая, в этот раз его площадкой станет ботанический сад, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор культурно-просветительского учреждения "Центр урбанистических проектов и инициатив "Прастора" Оксана Кузина.

"Лэнд-арт - это ландшафтное искусство создания арт-объектов в природе из природного материала. В этом году экспертом пленэра выступит флорист, преподаватель международного уровня Айя Жагариня (Латвия), которая не только будет оценивать работы участников, но и поможет советами. Мы приглашаем горожан и гостей города стать зрителями как самого творческого процесса, так и выставки получившихся арт-объектов", - сказала Оксана Кузина.

Городской лэнд-арт-пленэр "Северный ветер" проводится в Витебске с 2016 года как ключевой элемент Urban Art форума. Традиционно мероприятие организуется к Европейскому дню парков (24 мая). "В этом году его темой объявлены "Знаки": основное внимание уделено взаимосвязи между природным наследием и культурной самобытностью разных народов. В поддержку темы мы начинаем программу "Прастора и мастацтва" по созданию городских мест любования. И первым шагом к этому станет акция 27 мая, в ходе которой в ботаническом саду будут посажены сакуры Кику-Шидаре - первые обитатели тематической территории "Японский сад", - добавила Оксана Кузина.-0-