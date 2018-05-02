Ученые из девяти стран на конференции в Гродно обсудят творчество Высоцкого

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ученых из девяти стран соберет 2-4 мая в Гродно международная конференция, посвященная Владимиру Высоцкому. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Организаторами мероприятия выступает кафедра русской филологии ГрГУ им. Янки Купалы совместно с кафедрой теории, истории и методики преподавания русского языка и литературы Воронежского государственного педагогического университета. Подобный форум, отметили в гродненском вузе, в Беларуси проводится впервые. В конференции принимают участие ученые из Беларуси, России, Польши, Украины, Израиля, Франции, США, Грузии, Румынии. Наряду с литературоведами в круглом столе, посвященном Владимиру Высоцкому, примут участие любители его творчества.

"Гродно выбран местом проведения не случайно. Именно здесь снимался фильм Виктора Турова "Я родом из детства", где одну из главных ролей сыграл Владимир Высоцкий, где звучали его песни. Да и в целом с Беларусью его связывало многое", - отметили в пресс-службе.

Ключевой вопрос конференции - "Владимир Высоцкий - поэт, актер, певец, композитор". Эта тема, по мнению организаторов, дает возможность представить многообразное и яркое наследие Высоцкого в его целостности, определить место в советской культуре и обозначить влияние на современное социокультурное пространство.

В программе запланированы просмотр фильма о Владимире Высоцком, презентация сборника переводов его стихов на белорусский язык, а также концерт, с которым выступит певец Алексей Нежевец. Кроме того, для участников организуют выездную экскурсию в Новогрудк, где Владимир Высоцкий часто бывал. Проведут для гостей и тематическую экскурсию "Гродно - город кино".-0-