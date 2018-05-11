Ученые создадут первый 3D-каталог архитектуры майя

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики совместно с коллегами из Испании приступили к работе над первым 3D-каталогом строений, возведенных цивилизацией майя на полуострове Юкатан, сообщает ТАСС.

Для создания уникального реестра в трехмерном формате будут сняты тысячи высококачественных фотографий, с помощью которых будут сконструированы виртуальные модели архитектурных объектов. Это позволит не только детально исследовать древние строения, но и представить, как они выглядели изначально. Используя виртуальные модели, ученые также смогут понять замысел зодчих, проектировавших здания.

Первым строением, внесенным в 3D-каталог, станет Дворец Правителя в Ушмале, возведенный приблизительно в 980 году н.э. Дворец считается одной из главных достопримечательностей Мексики.

Майя - одна из наиболее развитых древних цивилизаций, известная благодаря созданным ею памятникам письменности, искусства, архитектуры. Культура народов майя, населявших Центральную Америку, достигла своего расцвета в 250-900 годы н. э. Некоторые города майя, сохранившиеся до сих пор, внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В их числе Паленке, Чичен-Ица, Ушмаль в Мексике, Тикаль и Киригуа в Гватемале, Копан в Гондурасе, Хойя-де-Серен в Сальвадоре.-0-