Уэйлон с песней "Outlaw in 'Em" представит Нидерланды на "Евровидении-2018"

Имя: Уэйлон

Возраст: 38 лет

Страна: Нидерланды

Название песни: "Outlaw in 'Em"

Авторы: Уэйлон, Илья Тошинский, Джим Бивер

Уэйлон исполнит песню от Нидерландов на "Евровидении-2018". Он выступит во втором полуфинале (10 мая) с песней на английском языке "Outlaw in 'Em", что переводится как "Разбойник в них".

Текст песни Уэйлон "Outlaw in 'Em"

It's a fine, fine line

Between whiskey, and water, and to wine

It's a long way home

When you're down and out and out here on your own

But it don't matter who you are when it's time to lock and load

Everybody's got a little outlaw in 'em

Chrome piece hidin' in their blacked out denim

Heartbeat beatin' to a rock 'n' roll rhythm, yeah

Everybody's got a couple scarred up knuckles

Blood on their boots and their back-off buckle

Diamondback rattle with the quick strike venom

Everybody's got a little outlaw in 'em (Hmm)

When they knock you to the ground

You ain't gonna let nobody keep you down

When you're backed against the wall

That's when you gotta learn to stand up tall

Yeah, that rebel fights inside of you

That's been there all along

Everybody's got a little outlaw in 'em

Chrome piece hidin' in their blacked out denim

Heartbeat beatin' to a rock 'n' roll rhythm, yeah

Everybody's got a couple scarred up knuckles

Blood on their boots and their back-off buckle

Diamondback rattle with the quick strike venom

Everybody's got a little outlaw in 'em

Oh

Ooh

Everybody's got a little outlaw in 'em

Chrome piece hidin' in their blacked out denim

Heartbeat beatin' to a rock 'n' roll rhythm, yeah

Huh, everybody got little frontman swagger

Stone cold rollin' like a young Mick Jagger

A new tattoo that you can't keep hidden

Everybody's got a little outlaw in 'em, yeah

Oh

Ooh

I said, everybody's got a little outlaw in 'em, aw

Для исполнителя из Апелдорна выступление на "Евровидении" станет уже вторым в карьере. До этого он ездил на конкурс в 2014 году в составе группы "The Common Linnets". Выступление получилось успешным, и голландцы уехали домой со вторым местом. Теперь Уэйлон вернулся на конкурс уже за золотом. Свою музыкальную деятельность он начал в 1995 году и с тех пор лишь набирает популярность. Некоторое время певец жил и работал в США, где познакомился со многими известными музыкантами. По признанию самого артиста, ближе всего в музыке ему жанр кантри.

Конкурсы и шоу, в которых принял участие Уэйлон:

"Telekids"

"Евровидение-2012"

"Hollands Got Talent"

