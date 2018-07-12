Украинец победил в детском конкурсе на "Славянском базаре в Витебске"

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Обладателем Гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018" стал Александр Балабанов из Украины. Гала-концерт и церемония награждения состоялись сегодня в концертном зале "Витебск", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель жюри Константин Москович, работа судей была очень сложной. "С каждым годом уровень конкурса растет благодаря наставникам и стараниям самих участников. Но для того и нужен конкурс - чтобы выбрать лучших из лучших", - сказал он.

Наконец наступил самый волнительный момент - вручение наград. Объявленный обладатель Гран-при пока довольствовался поздравлениями и аплодисментами.

Сам специальный приз - заветную статуэтку "Золотая Лира" - Александр Балабанов получит сегодня вечером на торжественном открытии "Славянского базара" в Летнем амфитеатре из рук Президента Беларуси Александра Лукашенко. Также мальчик исполнит песню на одной сцене с известными артистами - это еще одна награда помимо диплома обладателя Гран-при и $5 тыс.

Лауреатом первой премии (и обладателем $3 тыс.) стала Анна Мкртчян из Армении.

Вторую премию ($2 тыс.) жюри присудило белорусу Артему Скоролю.

Андрея-Емира Рацэ из Молдовы и Абилкайыр Джумабай из Казахстана разделили третью премию (и $1 тыс.).

Кроме того, вручены специальные призы Парламентского собрания Союза Беларуси и России - их обладателями стали конкурсанты из этих стран Артем Скороль и Маргарита Воробьева. Также спецпризы от жюри получили представители Израиля, Германии, Румынии. Персональными подарками некоторых конкурсантов порадовали и партнеры фестиваля.

Итоги конкурса некоторым могли показаться неожиданными, поэтому за разъяснениями корреспондент БЕЛТА обратилась к члену жюри из Латвии, певице, актрисе и режиссеру Лиене Грейфане. "После первого дня у нас были четкие лидеры. Все члены жюри поставили практически одинаковые оценки. Признаюсь, тогда лучшим мы считали участника из Казахстана. Но второй день все поменял. Некоторые ребята нас неожиданно поразили. Например, немка Сюзан Озелофф, у которой в первый день были достаточно низкие баллы, а во второй она была самой лучшей. Но уже по пунктам никак не выходила даже на третью премию, потому и дали спецприз. А украинец оба дня выступал стабильно", - рассказала Лиене Грейфане.

По этой причине во второй день жюри очень много совещалось, более жестко подходило к выставлению оценок. И во многом итог зависел даже не от того, как держался ребенок, а от того, как продумал все выступление его педагог. "Было несколько песен, которые вообще выпадали из формата конкурса, в них не было развития. Много проигрышей, во время которых конкурсант мог бы показать свой вокал, но вместо этого терял драгоценное время. Во второй день было много скучных песен. Кроме того, некоторые дети начали кричать, а не петь, пропала музыкальность. Может, сказалось волнение. И как бы ни хотелось каждого участника отметить, все же в конкурсе должна быть справедливость", - заключила собеседница.

Члены международного жюри в гала-концерте выполнили роль не только судей. Они продемонстрировали и собственные таланты. Зал с удовольствием подпевал и одаривал аплодисментами Тео и Зару, Влада Сытника (Украина), Мгера (Армения), Рафаэля (Израиль), Лиене Грейфане, Константина Московича. Специально ради выступления казахстанской звезды Димаша Кудайбергена пришли на концерт его многочисленные фанаты из разных стран.

Лауреатам также представилась возможность еще раз порадовать витебскую публику своим вокалом. И теперь, когда волнения позади, они это делали уже с новой эмоцией - благодарностью за необыкновенный опыт и очень теплый прием.-0-

Фото Александра Хитрова