Умер актер "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей" Юрий Ароян

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер кино Юрий Ароян, сыгравший в сериалах "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", скончался в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни, сообщает ТАСС.

Друг артиста Татьяна Муртазина сообщила, что в последнее время состояние здоровья Юрия Арояна ухудшилось на фоне перелома ноги и связанных с этим ограничений в передвижении.

Юрий Ароян родился в Грузии 17 июля 1950 года. Он окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище имени Волкова. С 1970-х годов он снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалов, среди которых "Трое в лодке, не считая собаки", "Мой друг Иван Лапшин", "Агент национальной безопасности", "След" и другие.-0-