Умер актер из фильма "Любовь и голуби" Игорь Лях

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известность которому принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на актрису Московского академического театра сатиры Ларису Бравицкую.

"Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях", - написала актриса в Facebook.

Игорь Лях родился 16 августа 1962 года в Загорске (сейчас Сергиев Посад). В 1983 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, играл в Малом театре, театре Российской армии, театре имени М.Н. Ермоловой.

В 1984 году Лях снялся в знаменитой советской комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", где сыграл сына главных героев - Василия и Надежды - Леньку.-0-