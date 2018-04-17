Умер актер из фильма "Оно" Гарри Андерсон

Американский актер Гарри Андерсон найден мертвым в своем доме в городе Ашвилл, в штате Северная Каролина. Ему было 65 лет.

Из дома Андерсона в полицию поступил вызов. Полицейские, которые выезжали на место, никаких признаков насильственной смерти не обнаружили. Причину смерти информагентства, сообщившие об это факте, не раскрывают. Сын артиста также уверен, что смерть его отца была естественной.

Гарри Андерсон известен зрителю по экранизации романа Стивена Кинга "Оно". Фильм вышел на экраны в 1990 году.