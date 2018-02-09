Умер актер из фильмов "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс" Дмитрий Бузылев

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 62-м году жизни после продолжительной болезни умер заслуженный артист РФ Дмитрий Бузылев, известный по ролям в фильмах "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс". Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Дмитрий Михайлович Бузылев - актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов. Написанные и исполненные им песни - "Твои глаза зеленые", "Песня цыган Сибири", "Ой, да не будите" - стали поистине народными.
Зрители помнят его яркие роли в фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс", "Сибириада", "Очи черные", "Мужики" и др.-0-
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