Умер актер из фильмов "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс" Дмитрий Бузылев

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 62-м году жизни после продолжительной болезни умер заслуженный артист РФ Дмитрий Бузылев, известный по ролям в фильмах "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс". Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Дмитрий Михайлович Бузылев - актер театра и кино, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов. Написанные и исполненные им песни - "Твои глаза зеленые", "Песня цыган Сибири", "Ой, да не будите" - стали поистине народными.

Зрители помнят его яркие роли в фильмах "Табор уходит в небо", "Жестокий романс", "Сибириада", "Очи черные", "Мужики" и др.-0-