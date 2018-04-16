Умер американский актер Р. Ли Эрми

На 75-м году жизни в Калифорнии скончался знаменитый актер Р.Ли Эрми. Причиной смерти информагентства называют осложнения, появившиеся после перенесенной пневмонии.

Мировую славу актер получил благодаря исполнению роли сержанта Хартмана в фильме "Цельнометалическая оболочка" режиссера Стэнли Кубрика. За эту роль Эрни был номинирован на престижную кинопремию "Золотой глобус".

В кинематограф проблемный подросток попал случайно. В подростковом возрасте Эрми был дважды судим и, чтобы избежать ареста, записался добровольцем в армию и два года прослужил в морской пехоте. Потом он более года служил во Вьетнаме, а после демобилизации отправился на Филипинские острова. Именно там Коппола снимал свой фильм "Апокалипсис сегодня", и попросил Эрми быть военно-техническим консультантом. В этом фильме он исполнил эпизодическую роль пилота вертолета. Там же его заметил Стэнли Кубрик и пригласил на роль Хартмана.

После этого Эрми снимался у выдающихся режиссеров, на экране блистал в тандеме со звездами первой величины.

Достаточно лишь привести список самых известных фильмов, в которых снялся актер. "Миссиссиппи в огне" Алана Паркера, "Похитители тел" Абеля Феррары, "Покидая Лас-Вегас" Майка Фиггиса, "Семь" Дэвида Финчера, "Мертвец идет" Тима Роббинса.

Эрми принимал участие в озвучке мультфильмов.

Последней ролью актера стал Манфред в комедии "Дружинники" с Беном Стиллером, Винсом Воном и Джоной Хиллом в главных ролях.