Умер американский актер Р. Ли Эрми

На 75-м году жизни в Калифорнии скончался знаменитый актер Р.Ли Эрми. Причиной смерти информагентства называют осложнения, появившиеся после перенесенной пневмонии.
Мировую славу актер получил благодаря исполнению роли сержанта Хартмана в фильме "Цельнометалическая оболочка" режиссера Стэнли Кубрика. За эту роль Эрни был номинирован на престижную кинопремию "Золотой глобус".
В кинематограф проблемный подросток попал случайно. В подростковом возрасте Эрми был дважды судим и, чтобы избежать ареста, записался добровольцем в армию и два года прослужил в морской пехоте. Потом он более года служил во Вьетнаме, а после демобилизации отправился на Филипинские острова. Именно там Коппола снимал свой фильм "Апокалипсис сегодня", и попросил Эрми быть военно-техническим консультантом. В этом фильме он исполнил эпизодическую роль пилота вертолета. Там же его заметил Стэнли Кубрик и пригласил на роль Хартмана.
После этого Эрми снимался у выдающихся режиссеров, на экране блистал в тандеме со звездами первой величины.
Достаточно лишь привести список самых известных фильмов, в которых снялся актер. "Миссиссиппи в огне" Алана Паркера, "Похитители тел" Абеля Феррары, "Покидая Лас-Вегас" Майка Фиггиса, "Семь" Дэвида Финчера, "Мертвец идет" Тима Роббинса.
Эрми принимал участие в озвучке мультфильмов.
Последней ролью актера стал Манфред в комедии "Дружинники" с Беном Стиллером, Винсом Воном и Джоной Хиллом в главных ролях.
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