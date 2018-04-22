Умер американский актер Верн Тройер

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер актер из фильмов об Остине Пауэрсе Верн Тройер, сообщают информагентства.

Американский актер и комик скончался в возрасте 49 лет. Точная причина смерти не называется. Ранее сообщалось, что Тройер попал в больницу, где его подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Верн Тройер прославился ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе. Также актер известен ролью гоблина в фильме "Гарри Поттер и философский камень".

Рост Тройера составлял 80 см. Несмотря на это, он сделал успешную карьеру актера, каскадера и стендап-комика.-0-