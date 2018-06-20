Умер балалаечник-виртуоз Михаил Рожков

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России, балалаечник-виртуоз Михаил Рожков скончался на 100-м году жизни, сообщает ТАСС.

Он записывал игру на балалайке для таких знаменитых фильмов, как "Течет Волга", "Простая история", "Война и мир", "А зори здесь тихие", "Тени исчезают в полдень".

Михаил Рожков родился 30 августа 1918 года. Окончил Ленинградское музыкальное училище, где выучился играть на домре. Позже занялся игрой на балалайке. Артист прошел Великую Отечественную войну в составе Красноармейского балалаечного оркестра. С 1946 года после демобилизации работал в Москонцерте, создал вместе с Геннадием Быковым дуэт балалаек. В послевоенные годы была записана первая пластинка Михаила Рожкова. В тот же период музыкант познакомился с актером Леонидом Утесовым, который помог организовать выступления Рожкова на лучших советских эстрадных площадках.

В 1956 году вместе с Георгием Меняевым создал профессиональный дуэт балалайки и гитары. Выступления дуэта транслировались Центральным телевидением СССР в передаче "Музыкальные встречи". В дальнейшем Михаил Рожков выступал соло, а также в сопровождении оркестра русских народных инструментов "Боян", с пианисткой Светланой Сорокиной, затем с гитаристом Юрием Черновым.

Музыкант был очень популярен в Советском Союзе. Музыку в исполнении Михаила Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти фильмах. В 1994 году он получил звание народного артиста России. Дирижер Роберт фон Караян назвал Михаила Рожкова "Паганини русской балалайки".

В 1990-2010-х годах концертировал в составе Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П.Осипова. С 2001 года проводится Нижегородский открытый конкурс юных исполнителей на балалайке имени Михаил Рожкова.

Жизни и творчеству Михаила Рожкова посвящена книга "Балалайка - моя жизнь" (2008).-0-