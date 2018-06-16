Умер дирижер Геннадий Рождественский

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР, дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни, сообщают информагентства.
Он ушел из жизни после продолжительной болезни.
Геннадий Рождественский родился в 1931 году в Москве. Дирижер более 50 лет руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, вел активную педагогическую и музыкально-просветительскую деятельность. В сезоне 2000-2001 годов был художественным руководителем Большого театра. С сентября 2012 года возглавлял Камерный музыкальный театр имени Б.А.Покровского.-0-
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