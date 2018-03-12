Умер французский модельер Юбер де Живанши

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный модельер Юбер де Живанши скончался в возрасте 91 года, сообщает ТАСС.

Юбер де Живанши - французский кутюрье, основатель собственного дизайнерского дома в Париже. Он стал первым кутюрье, который изобрел термин pret-a-porte и начал создавать коллекции готовой одежды.

Среди знаменных клиенток Юбера де Живанши были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.-0-