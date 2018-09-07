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Умер голливудский актер Берт Рейнолдс

Культура 07.09.2018 | 08:19
Берт Рейнолдс. Фото Getty Images
Берт Рейнолдс. Фото Getty Images

7 сентября, Нью-Йорк /БЕЛТА - ТАСС/. Голливудский актер Берт Рейнолдс умер 6 сентября в возрасте 82 лет в результате сердечного приступа. Об этом сообщил новостной портал TMZ.

Актер умер в одной из больниц во Флориде в окружении родных и близких. Как отмечает TMZ, у Рейнолдса в течение многих лет были проблемы с сердцем. В последнее время актер был крайне слаб, его периодически госпитализировали. В феврале 2010 года он перенес серьезную операцию на сердце.

Рейнолдс родился в феврале 1936 года в Лансинге (штат Мичиган). Изначально он хотел стать профессиональным игроком в американский футбол, однако из-за травмы ему пришлось отказаться от этой идеи. Окончив Университет штата Флорида, он перебрался в Нью-Йорк. Сначала Рейнолдс играл преимущественно в небольших театральных постановках, в конце 1950-х годов дебютировал на телевидении, после чего ему стали предлагать небольшие роли в кино. Наиболее известными киноработами за его карьеру, насчитывающую почти 60 лет, стали роли в фильмах "Самый длинный ярд","Смоки и бандит", "Гонки "Пушечное ядро", "Стриптиз", "Ночи в стиле буги". За участие в последнем из них Рейнолдс получил один из своих двух "Золотых глобусов" как лучший актер второго плана, а также номинировался на премию "Оскар". Актер играл как в боевиках и драмах, так и в комедиях. Несколько раз также садился в режиссерское кресло. Начиная с 2000-х годов снимался преимущественно в телефильмах и сериалах, однако изредка появлялся и на большом экране. Был дважды женат: на актрисах Джуди Карне и Лори Андерсон. Находясь в браке с последней, Рейнолдс усыновил ребенка, родных детей у него не было.-0-

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Теги
кино, смерть известных людей, США
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