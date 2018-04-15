Умер известный кинорежиссер Витторио Тавиани

Всемирно известный итальянский сценарист и кинорежиссер Витторио Тавиани умер 15 апреля в Риме в возрасте 88 лет.
Все кинокартины Витторио снимал в содружестве с младшим братом Паоло. Творческую деятельность братья Тавиани начали с написания сценариев и режиссуры коротких фильмов. Первый художественный фильм "Человек, которого надо сжечь", вышел на экраны в 1962 году.
В 1977 году братья поставили фильм "Отец-хозяин", в основу которого легла автобиографическая повесть профессора-лингвиста Гавино Ледды. Фильм был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля.
В 1982 году Тавиани сняли фильм-притчу "Ночь святого Лоренцо" об итальянских крестьянах, которые в последние дни Второй мировой войны отправились навстречу войскам-союзникам, но попали в фашистскую засаду. Фильм был номинирован на Серебряную пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а также стал обладателем Гран-при фестиваля.
В 2012 году кинокартина "Цезарь должен умереть" удостоена "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.
Дочь Витторио Тавиани Франческа — актриса. Она сообщила журналистам, что похороны режиссера состоятся в кругу родных и близких.
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