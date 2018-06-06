Умер композитор Эдуард Зарицкий

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер композитор народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий. Такая информация размещена на сайте Белорусского союза композиторов, сообщает БЕЛТА.

"Печальная новость: сегодня не стало первого заместителя председателя Белорусского союза композиторов, народного артиста Беларуси Эдуарда Борисовича Зарицкого", - говорится в сообщении. Он скончался в возрасте 72 лет.

Эдуард Зарицкий работал преимущественно в области инструментальной музыки, массовой и эстрадной песни, театральной и киномузыки. Он автор симфоний, концертов для гобоя с оркестром и валторны с оркестром, сюит. Получил широкое признание как композитор-песенник, написав сотни песен, многие из которых полюбились слушателям, в том числе "Прощальную гастроль", "Ночные костры", "Поверьте, девоньки".

Родился будущий композитор в 1946 году в городе Красный Кут Саратовской области. Окончил Белорусскую государственную консерваторию (ныне Белорусская государственная академия музыки) по классу композиции профессора Анатолия Богатырева. Работал в Театре юного зрителя на должности дирижера, заведовал музыкальной частью. Здесь он сделал большое количество аранжировок к мюзиклу "Вестсайдская история". Написал музыку к спектаклю "Снежная королева", поставленному в театре имени Янки Купалы, к московской постановке пьесы Андрея Макаенка "Трибунал", писал музыку для кино и мультфильмов.

Тесное сотрудничество Эдуарда Зарицкого с Национальным оркестром симфонической и эстрадной музыки Беларуси привело к созданию концертных произведений для этого коллектива. За создание музыкальных произведений, которые внесли значительный вклад в национальную культуру, Эдуард Борисович в 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины.-0-