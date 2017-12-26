Умер композитор Владимир Шаинский

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор Владимир Шаинский умер на 93-м году жизни, сообщает телеканал "Культура".

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Народный артист России (1986 год). Лауреат Государственной премии СССР (1981 год). Известен как автор множества известных песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Первыми произведениями композитора стали струнный квартет и симфония, которые он написал во время учебы в консерватории. Владимир Яковлевич очень любил детей, поэтому так много произведений сочинял именно для них. С начала 70-х годов Шаинский начал работать над мюзиклами для детских театров. Известен как автор нескольких десятков песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов. Параллельно много работал для кино. Он написал музыку для нескольких десятков фильмов, среди которых "Пока бьют часы", "Школьный вальс", "Финист - Ясный сокол".

Всенародная известность пришла к Владимиру Шаинскому как к автору песен. Он создал настоящие хиты своего времени - "Дрозды", "Береза белая", "Уголок России", "Багульник", "Когда цвели сады", "Белые крылья", "Цыганский хор", "Любви негромкие слова", "На дальней станции сойду", "Ну почему ко мне ты равнодушна", "Родительский дом", "Травы, травы", "Не плачь, девчонка", "Идет солдат по городу", которые вошли в репертуар Аллы Пугачевой, Льва Лещенко, Эдуарда Хиля, Валентины Толкуновой, Анны Герман, Муслима Магомаева и других звезд эстрады.

За большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность Владимир Шаинский награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Дружбы, нагрудным знаком "За заслуги перед польской культурой". Является многократным лауреатом конкурсов, удостоен приза имени Дунаевского как самый популярный композитор-песенник.-0-