Умер Михаил Державин

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер театра и кино, народный артист России Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Московский академический театр сатиры.

О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Державин Михаил Михайлович родился в 1936 году. С 1959 года - артист Театра им. Ленинского комсомола, с 1967 года - артист Театра на Малой Бронной, с 1969 года - артист Московского академического театра сатиры. Среди ролей в театре: Скалозуб ("Горе от ума" А. Грибоедова), Епиходов ("Вишневый сад" А.Чехова) и др.

В кино Михаил Державин дебютировал будучи студентом, сыграв главную роль в фильме "Они были первыми". Затем он снимался в картинах "Серебряное ревю", "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Ночной визит" и многих других.

За большой вклад в развитие театрального и кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность Михаил Михайлович Державин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV, III степеней и орденом Дружбы.-0-