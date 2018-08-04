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Умер музыкант Александр Куллинкович

Культура 04.08.2018 | 13:03

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович. Об этом рассказали родственники и коллеги музыканта в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Александру Куллинковичу было 46 лет. Сообщается, что накануне его самочувствие ухудшилось, он был госпитализирован в больницу.

Сегодня группа "Нейро Дюбель" должна была выступать на музыкальном фестивале под Минском.-0-

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музыка, смерть известных людей
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