Умер музыкант Александр Куллинкович

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович. Об этом рассказали родственники и коллеги музыканта в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
Александру Куллинковичу было 46 лет. Сообщается, что накануне его самочувствие ухудшилось, он был госпитализирован в больницу.
Сегодня группа "Нейро Дюбель" должна была выступать на музыкальном фестивале под Минском.-0-
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