Умер народный артист России актер Геннадий Мелехин

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист России, актер Русского театра драмы Геннадий Мелехин, сообщает информагентство "РИА-Новости" со ссылкой на группу негосударственного авторского театра Ad Liberum в соцсети "ВКонтакте".

Геннадию Мелехину было 82 года. О дате и месте прощания с актером пока не сообщается.

С 1984 по 2006 год Геннадий Мелехин выступал на сцене Карельского театра русской драмы, играл в спектаклях "Мастер и Маргарита", "Леди Макбет Мценского уезда", "Рядовые", "А зори здесь тихие" и др.-0-