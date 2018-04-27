Умер Народный артист России Геннадий Печников

В Москве на 92-м году жизни скончался Народный артист России Геннадий Печников, сообщают информагентства.

Печников - актер и режиссер-постановщик Российского академического молодежного театра, художественный руководитель Института театрального искусства им. П. М. Ершова.

Зрители помнят его по кинолентам "Мичурин", "Шумный день", "До последней капли крови", "Радости земные", а также по сериалу "Тайны дворцовых переворотов"

Среди его режиссерских работ — спектакли "Винтовки Терезы Каррар", "Как закалялась сталь", "Рамаяна", "Рядом с Большим, напротив Малого" и "Золотое звено дружбы".