Умер Народный артист России Геннадий Печников

В Москве на 92-м году жизни скончался Народный артист России Геннадий Печников, сообщают информагентства.
Печников - актер и режиссер-постановщик Российского академического молодежного театра, художественный руководитель Института театрального искусства им. П. М. Ершова.
Зрители помнят его по кинолентам "Мичурин", "Шумный день", "До последней капли крови", "Радости земные", а также по сериалу "Тайны дворцовых переворотов"
Среди его режиссерских работ — спектакли "Винтовки Терезы Каррар", "Как закалялась сталь", "Рамаяна", "Рядом с Большим, напротив Малого" и "Золотое звено дружбы".
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