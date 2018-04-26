Умер народный артист Украины Олег Треповский

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист Украины Олег Треповский скончался на 53-м году жизни, сообщают информагентства.

Олег Треповский родился в Волгограде 28 октября 1965 года. В 1995-м дебютировал в кино. Снимался в сериалах "Сваты", "Возвращение Мухтара", "День рождения Буржуя" и др. Также актер исполнял роли в картинах "Чужие души", "Братские узы", "Голден лав", "Владыка Андрей", "Городской романс", "Джамайка" и др.

С 1992 года Олег Треповский служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Звания народного артиста Украины был удостоен в 2011 году.-0-