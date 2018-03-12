Умер Олег Табаков

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве умер режиссер, актер, народный артист России, художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков, сообщают информагентства.

Медики несколько месяцев боролись за его жизнь, Олег Табаков был госпитализирован днем 27 ноября 2017 года.

Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Олега Табакова "Ушел из жизни всенародно любимый артист, талантливый режиссер и педагог, искренний и обаятельный человек", - говорится в соболезновании.

Родился Олег Павлович Табаков в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Решающее влияние на выбор профессии оказали занятия в театральном кружке "Молодая гвардия" Саратовского дворца пионеров и школьников. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТа. Учась на третьем курсе, сыграл свою первую роль в кино в фильме "Саша вступает в жизнь". Окончив школу-студию в 1957 году, вместе с Олегом Ефремовым и группой единомышленников Табаков организовал театр "Современник", где стал одновременно актером и режиссером, а позже выполнял и обязанности директора. Его роли в спектаклях "Голый король", "Три желания", "Всегда в продаже", "Обыкновенная история" снискали невероятный успех.

Одновременно с работой в театре Табаков снимался в кино, став одним из наиболее востребованных и известных артистов кинематографа. Среди его киноработ в 1960-70-х годах выделяются роли в картинах "Шумный день", "Живые и мертвые", "Война и мир", "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Д'Артаньян и три мушкетера" и другие. Он также с успехом воплощал образы женщин на экране, это прежде всего мисс Эндрю в фильме "Мэри Поппинс - до свидания". Табаков стал первым обладателем приза в номинации "Если бы я был женщиной".

Важная составляющая деятельности Табакова - озвучивание мультфильмов. Его иногда в шутку даже называли котом Олегом Матроскиным. После ухода Олега Ефремова во МХАТ Табаков вскоре последовал за ним, а после смерти Ефремова Олег Павлович возглавил этот театр в качестве главного режиссера.

В 1985-2001 годах Табаков был ректором Школы-студии МXАТа, где выпустил четыре актерских курса. В это время появилась задумка организовать собственный театр-студию. Его основой стал студенческий курс, который в 1980 году завершил обучение. Коллектив был собран, но только в 1987 году обрел статус самостоятельного театрального коллектива. В Театре Табакова, или как его чаще называют "Табакерке", ставятся самые разные спектакли: "Матросская тишина", "Страсти по Бумбарашу", "Смертельный номер", "Женитьба Белугина", "Лицедей", "Волки и овцы", "Чайка", "Три сестры" и другие.

Олег Павлович Табаков - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность награжден орденами Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", многими медалями.-0-