Умер поэт Андрей Дементьев

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев умер на 90-м году жизни, сообщают информагентства.

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери (ранее Калинин). С 1967 года жил в Москве, был редактором отдела поэзии издательства "Молодая Гвардия", двадцать один год своей жизни отдал журналу "Юность".

Многие годы Андрей Дементьев был тесно связан с телевидением. С конца 1980-х годов он был ведущим многих передач, в том числе "Добрый вечер, Москва", "Семейный канал", "Воскресные встречи". В 1997 году стал руководителем бюро Российского телевидения на Ближнем Востоке.

В 2001 году Андрей Дементьев стал политическим обозревателем "Радио России", ведущим еженедельной авторской программы "Виражи времени". В 2005 году за эту программу Андрей Дементьев удостоен "Гран-при" Всероссийского фестиваля "Вдохновение".

Андрей Дементьев - один из самых известных российских поэтов. Сегодня изданы десятки книг его стихов и поэм, рассказов и сценариев. На стихи Андрея Дементьева написаны многие популярные песни: "Первый вальс", "Баллада о матери", "Отчий дом", "Лебединая верность", "Яблоки на снегу", "Аленушка", "А мне не надо от тебя", "Чайки над водой", "Каскадеры".-0-