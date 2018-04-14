Умер режиссер Милош Форман

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в возрасте 86 лет скончался чешский и американский кинорежиссер и сценарист Милош Форман, сообщает Reuters.
Он является постановщиком знаменитых картин "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Вальмон" и др.
Милош Форман родился 18 февраля 1932 года в городе Часлав в Чехословакии. Приобрел мировую известность после фильма "Черный Петр" (1963), получивший главный приз кинофестиваля в Локарно. Милош Форман является двукратным обладателем премии "Оскар" за лучшую режиссуру. В его творческой копилке также три "Золотых глобуса" и премия BAFTA. В 2013 году Форман был награжден премией Гильдии режиссеров Америки за деятельность в течение всей жизни.-0-
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