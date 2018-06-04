Умер российский актер, уроженец Беларуси Леонид Неведомский

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова народный артист России Леонид Неведомский скончался 3 июня на 79-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу БДТ.

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года в Витебске, в семье военного хирурга и микробиолога. В 1963 году, окончив службу в звании младшего сержанта, он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончив институт в 1967 году, Леонид Неведомский получил приглашение присоединиться к труппе БДТ. В тот же год молодой актер дебютировал в роли Джона Рида в поставленном Георгием Товстоноговым спектакле "Правду! Ничего, кроме правды!".

За 51 год службы в БДТ Леонид Неведомский исполнил более 40 ролей. Актер также снялся более чем в 100 кино- и телефильмах.-0-