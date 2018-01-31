Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда Анатолий Резников

31 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Лауреат Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей, советский режиссер анимационных картин Анатолий Резников, создававший мультфильмы про кота Леопольда, скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

"Мне позвонили друзья из Германии, там находился Резников, которые дружат с его семьей, и сообщили эту печальную новость", - сказала Сусанна Альперина.

В 1970 году Анатолий Резников пришел на центральное телевидение, в творческое объединение "Экран". Известность режиссеру принесли мультфильм "Раз ковбой, два ковбой" и серия фильмов о приключениях кота Леопольда по сценариям Аркадия Хайта. Всего на его счету более сорока мультфильмов.-0-