Умер создатель персонажей мульфильма "Каникулы в Простоквашино" Аркадий Шер

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный художник-мультипликатор, создатель персонажей мультфильма "Каникулы в Простоквашино" Аркадий Шер скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Аркадий Соломонович Шер в 1959-1992 годах работал на киностудии "Союзмультфильм" - сначала прорисовщиком, а затем художником-постановщиком. Его таланту принадлежат персонажи мультфильмов "Переменка №2", "Приключения Васи Куролесова", "Сладкий родник", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Как ослик грустью заболел", "Кот, который умел петь", "Стереотипы", "Кважды ква", "Бал цветов"…

Аркадий Шер создал знаменитых героев мультфильма "Каникулы в Простоквашино" - Дядю Федора, Кота Матроскина, почтальона Печкина и др. Также он был автором и художником-иллюстратором книг.-0-