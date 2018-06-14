Умер Станислав Говорухин

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 82 лет умер народный артист России, кинорежиссер, сценарист, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Уточняется, что Станислав Говорухин скончался в 10.37 в санатории "Барвиха".

Родился Станислав Говорухин 29 марта 1936 года в российской глубинке - городе Березники Пермской области в рабочей семье. В 1958 году окончил геологический факультет Казанского университета. Но тяга к творчеству заставила его изменить выбор, и с 1959 года в течение двух лет Говорухин работал на Казанской студии телевидения. В тридцать лет, в 1966 году, с отличием окончив режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, Говорухин пришел в кино. Его дипломной работой стал фильм "Тетя Катя".

После окончания института Станислав Сергеевич более двадцати лет проработал режиссером на Одесской студии художественных фильмов, а с 1987 года стал режиссером киноконцерна "Мосфильм". В юности он увлекался альпинизмом, поэтому одной из первых работ стал фильм "Вертикаль". Позднее он снял приключенческие фильмы "День ангела", "Белый взрыв", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо".

Имя режиссера Станислава Говорухина обрело всенародную славу после выхода в 1979 году многосерийного детектива "Место встречи изменить нельзя". Особое место в творчестве режиссера занимает публицистическая, художественно-документальная трилогия - "Так жить нельзя", удостоенная премии "Ника", "Россия, которую мы потеряли" и "Великая криминальная революция". Позднее он снял фильмы "Ворошиловский стрелок", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят" и другие.

Как актер он снялся в нескольких десятках фильмов, сыграл главную роль в фильме Сергея Соловьева "Асса", а также роли в картинах "Среди серых камней", "Сукины дети" и других. Причем при всех технически сложных ролях он работал без дублера и сам выполнял все опасные трюки. В конце 1980-х Станислав Говорухин снял фильм "Александр Солженицын" - объемное интервью с писателем о его жизни и творчестве.

С 1987 года Станислав Говорухин начал выступать в печати с публицистическими статьями. Он также автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных". Говорухин некоторое время возглавлял думский комитет по культуре.-0-