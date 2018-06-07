Умерла кинорежиссер Кира Муратова

7 июня, Киев /БЕЛТА - ТАСС/. Кинорежиссер и сценарист Кира Муратова умерла в возрасте 83 лет, сообщил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали, кругом смерть...смерть...", - написал он в Facebook.

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, после этого работала на "Ленфильме". В числе ее работ фильмы "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Три истории", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" и др. Фильм "Астенический синдром", вышедший на экраны в 1989 году, был удостоен специального приза жюри "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля в 1990 году.

Последней работой кинорежиссера стал фильм "Вечное возвращение", вышедший на экраны в 2012 году. В возрасте 80 лет Кира Муратова заявила о завершении карьеры.-0-