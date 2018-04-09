Умерла легендарная советская и грузинская актриса Лейла Абашидзе

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Грузии Лейла Абашидзе умерла в Тбилиси на 89-м году жизни. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Министерство культуры Грузии.

Отмечается, что известная советская и грузинская актриса Лейла Абашидзе умерла после тяжелой болезни, в последнее время она находилась в больнице.

Лейла Абашидзе родилась в Тбилиси 1 августа 1929 года. В кино начала сниматься в 1941 году (фильм "Каджана"). В 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели. Она снималась в комедийных и драматических картинах, попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис - Париж и обратно".

В 1965 году удостоена звания народной артистки Грузии. В 1968 году актриса стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации "Премии за актерскую работу", а в 1972 году была победителем в номинации "Премии за режиссуру" Всесоюзного кинофестиваля. В ее творческой копилке исполнение ролей в почти 40 фильмах. В том числе она снялась в картинах "Золотая тропа", "Весна в Сакене", "Кето и Котэ", "Стрекоза", "Майя из Цхнети", "Закон гор", "Десница великого мастера", "Настоящий тбилисец", "Путешествие молодого композитора".

Последней ролью актрисы в кино стала картина Ланы Гогоберидзе "Круговорот", которая вышла на большие экраны в 1986 году.-0-