Умерла народная артистка Беларуси и СССР Тамара Нижникова

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка Беларуси и СССР Тамара Нижникова умерла на 93-м году жизни, сообщили БЕЛТА в Белорусской государственной академии музыки.

"Тамара Николаевна Нижникова принадлежит к числу знаменитых исполнителей и педагогов, имена которых стали достоянием национальной музыкальной и театральной культуры. Среди ее воспитанников не одно поколение ведущих солистов музыкальных театров и концертных организаций Беларуси. Белорусской государственной консерватории имени А.В. Луначарского (с 2001 года Белорусская государственная академия музыки) Тамара Николаевна посвятила более 40 лет педагогической деятельности", - говорится в сообщении. Своей многолетней плодотворной профессиональной деятельностью Тамара Нижникова внесла значительный вклад в развитие музыкального искусства и образования Республики Беларусь.

Гражданская панихида состоится в Большом зале Белорусской государственной академии музыки 17 февраля (ул. Интернациональная, 30) с 11.00 до 13.00.

Замечательная певица и педагог Тамара Нижникова родилась 9 марта 1925 года в Самаре (Россия). В 1949 году окончила Московскую консерваторию и некоторое время работала в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Затем получила приглашение в Белорусский театр оперы и балета, где ее талант достиг настоящего расцвета. Вместе с образами классического репертуара Нижникова создала на белорусской сцене красочную галерею персонажей в национальной опере. Это Маринка в одноименной опере Григория Пукста, Ирина в "Колючей розе" Юрия Семеняко, Марфочка и Баба-Лопотуха в операх "Девушка из Полесья" и "Михась Подгорный" Евгения Тикоцкого.

Кроме работы в театре Нижникова много времени и сил посвящала концертной деятельности. На концертах звучали арии из опер, неизменным успехом у зрителей пользовались "Сказки венского леса" Иоганна Штрауса, "Соловей" Александра Алябьева, песни и романсы белорусских композиторов. Она гастролировала в Польше, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Германии, Австрии, Финляндии, Швеции, Канаде и других странах.

В 1976 году Нижникова попрощалась с оперной сценой. Сегодня на сценах театров поют уже ученики прославленной артистки. За свою долгую педагогическую деятельность в Белорусской академии музыки Тамара Николаевна воспитала много прекрасных артистов.

За большой личный вклад в развитие вокального искусства Беларуси, подготовку творческих кадров Тамара Нижникова награждена орденами Отечества III степени, Франциска Скорины, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. В 2015 году награждена медалью ЮНЕСКО "Виктор Гюго" и дипломом генерального директора ЮНЕСКО.-0-