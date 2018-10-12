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Умерла Народная артистка СССР Маргарита Юрьева

Культура 12.10.2018 | 22:25
Маргарита Юрьева. Фото ТАСС
Маргарита Юрьева. Фото ТАСС

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве на 94-м году жизни 12 октября скончалась актриса МХАТ имени Горького Маргарита Юрьева. Сообщение об этом опубликовано на сайте театра.

Сообщается, что актриса умерла после тяжелой болезни.

На службу в Художественный театр Юрьева поступила во время Великой Отечественной войны. Ему и оставалась верна всю свою жизнь. Юрьева исполнила роли Анны Карениной в одноименном спектакле, Маши в "Трех сестрах" Чехова, Катерины Ивановны в "Братьях Карамазовых" Достоевского и до последних дней играла в спектакле "Синяя птица".

Прощание с Маргаритой Юрьевой пройдет в фойе МХАТ имени Горького 16 октября. Время гражданской панихиды и место похорон станут известны позже.-0-

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Теги
Россия, смерть известных людей, театр
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