Умерла Народная артистка СССР Маргарита Юрьева

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве на 94-м году жизни 12 октября скончалась актриса МХАТ имени Горького Маргарита Юрьева. Сообщение об этом опубликовано на сайте театра.
Сообщается, что актриса умерла после тяжелой болезни.
На службу в Художественный театр Юрьева поступила во время Великой Отечественной войны. Ему и оставалась верна всю свою жизнь. Юрьева исполнила роли Анны Карениной в одноименном спектакле, Маши в "Трех сестрах" Чехова, Катерины Ивановны в "Братьях Карамазовых" Достоевского и до последних дней играла в спектакле "Синяя птица".
Прощание с Маргаритой Юрьевой пройдет в фойе МХАТ имени Горького 16 октября. Время гражданской панихиды и место похорон станут известны позже.-0-
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