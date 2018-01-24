Умерла писательница Урсула Ле Гуин

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 89-м году жизни скончалась известная американская писательница Урсула Ле Гуин, автор многочисленных фантастических романов и детских книг. Она также известна как литературный критик, публицист, поэт и переводчик.

Урсула Ле Гуин скончалась в понедельник в своем доме в Портленде, штат Орегон, после продолжительной болезни.

За свою жизнь писательница создала более 20 книг, свыше ста рассказов. За свои произведения она была удостоена медали Джона Ньюбери - главной награды США в области детской литературы, а также медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую словесность.

Наибольшую популярность завоевали книги писательницы в стиле фэнтези и научной фантастики, в том числе "Волшебник Земноморья", "Левая рука Тьмы", "Гробницы Антуана". Некоторые произведения Урсулы Ле Гуин экранизированы. В частности, шумный успех у публики имело аниме японской студии Ghibli "Сказания Земноморья", созданное по мотивам цикла о Земноморье.

Произведения Урсулы Ле Гуин при всей их фантастичности проникнуты глубоким философским подтекстом и вниманием к внутреннему миру героев.-0-