Умерла заслуженная артистка Беларуси Нинель Богуславская

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла заслуженная артистка Беларуси, эстрадная певица Нинель Богуславская, сообщила корреспонденту БЕЛТА музыковед Ольга Брилон.

В ночь с 27 на 28 января умерла Нинель Богуславская после продолжительной болезни, рассказала Ольга Брилон. Прощание с артисткой состоится 31 января в помещении спецкомбината по ул. Ольшевского, 12. Начало прощания в 14.00. Артистка будет похоронена на Восточном кладбище.

Родилась Нинель Захаровна 21 июня 1935 года в Украине в городе Кривой Рог. В первый день войны 6-летняя Нелли потерялась и нашла родных только в 1943 году. Певицей Богуславская стала почти случайно. На текстильной фабрике, где она работала, был объявлен смотр самодеятельности. Нелли представила свой вокальный номер, после чего жюри пришло к единому решению - отправлять девушку учиться вокалу. В 1958 году Богуславская окончила музыкальное училище в Душанбе. Будущая певица училась академическому пению, но выступать в итоге стала на эстраде.

В 1966 году она победила в очень представительном Всесоюзном конкурсе советской песни в Москве. С этого времени начали выходить пластинки Богуславской с песнями Исаака Дунаевского, Евгения Глебова, Оскара Фельцмана, Давида Тухманова, Владимира Шаинского, Игоря Лученка и других известных композиторов.

В 1967 году был образован ансамбль "Орбита-67". Художественным руководителем стал Измаил Капланов - в прошлом аккордеонист, увлекшийся электроинструментами. В этом ансамбле начинал Владимир Мулявин, выступала и Нинель Богуславская. Измаил Львович Капланов вскоре стал ее супругом и они образовали не только семейный, но и творческий дуэт. Около 50 лет бились в такт сердца этого дуэта - талантливой исполнительницы Нинели Богуславской и известного композитора Измаила Капланова. Когда их имена объявляли ведущие концертов, зал взрывался аплодисментами.

Они много гастролировали по стране с аншлагами и неизменным успехом. Неоднократно выступали за рубежом, участвовали в культурной программе в Канаде на "Экспо-67". Среди лучших интерпретаций: песни "Белая Русь" Юрия Семеняко, "Наследие" Игоря Лученка, "История одной любви" Леонида Захлевного, "Ой, цветет калина" Исаака Дунаевского, "Летний снег" Давида Тухманова, "Пожалуйста, будьте рядом" Измаила Капланова.

Нинель Богуславская прекратила выступать в 2011 году после смерти Измаила Капланова.-0-