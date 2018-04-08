Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

Ведущая актриса Московского театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России Анжелика Волчкова ушла из жизни в ночь с 7 на 8 апреля, сообщает ТАСС. Она умерла на 48 году жизни от тяжелой болезни.

Прощание с актрисой пройдет 10 апреля в театре, в котором она проработала с 1995 года. Похоронят Волчкову на ее родине в городе Пензе.

11 апреля на сцене театра "Школа современной пьесы" планируется постановка спектакля "Шинель/Пальто" по произведению Н.В. Гоголя. Главная женская роль в этом спектакле была последней ролью Анжелики Волчковой. Поэтому к планам труппы посвятить этот спектакль памяти Народного артиста России Альберта Филозова, покинувшего этот мир 2 года назад, присоединилось намерение посвятить спектакль также памяти Волчковой.