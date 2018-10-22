Уникально оформленный трехтомник "Евангелие Ф. Достоевского" передан музею в Ивановском районе

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Факсимильный трехтомник "Евангелие Ф. Достоевского" передан в дар народному литературно-краеведческому музею в агрогородке Достоево Ивановского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

В Беларусь уникальное издание доставили представители общественного фонда "Возрождение Тобольска" при поддержке Министерства иностранных дел и почетного генерального консула Беларуси в Тюмени Владимира Шугли. Теперь один экземпляр книги хранится в Национальной библиотеке, второй - в Достоевской средней школе им. Ф.М. Достоевского.

Трехтомник издан ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Работа над проектом длилась семь лет. В итоге было создано произведение книжного искусства, которое представляет собой факсимильное переиздание экземпляра Евангелия со всеми пометками писателя, их расшифровкой и комментариями ведущих достоеведов современности. Каждая книга оценивается в $3,5 тыс.

Заслуживает внимания внешний вид издания, который наполнен глубоким эстетико-символическим смыслом. Книги вложены в деревянный футляр, выполненный из липы, в виде каземата - с тюремными воротами и маленькими окнами. По замыслу издателей это должно отсылать читателей к каторжной странице в биографии Достоевского. Все тома связаны нитью и скреплены христианским крестом. На каторге в Омской крепости, куда был сослан Достоевский, испытывая всяческие лишения, он читал лишь Евангелие. Свой экземпляр книги он чтил всю жизнь как самую главную реликвию.

"Евангелие Ф. Достоевского" также доступно в электронном варианте.-0-