Уникальные кадры из истории Гомельской области представит фотовыставка БЕЛТА

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открывается в Гомеле 14 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выставка уже экспонировалась в Бресте, Витебске, Минске и Гродно. В каждом из городов она дополняется уникальными архивными кадрами из истории региона. В Гомеле это 20 стендов с более чем 50 снимками, на которых запечатлены самые яркие моменты из народных праздников и обрядов, что выделяет Гомельский регион среди других. В октябре выставка будет презентована в Могилеве.

Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" отражает основные вехи в истории страны с 1918 года по настоящее время. Снимки составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов прошедшего века. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения - визитах кубинского лидера Фиделя Кастро и президента США Ричарда М. Никсона. На фото представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты. И, конечно, в центре внимания экспозиции сами белорусы: известные личности и обычные люди, добросовестные труженики, знатоки своего дела. Основная выставка включает 40 плакатов.-0-